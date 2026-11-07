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Cliente se revolta com fatura de celular, ameaça funcionárias de morte e é preso em Arapongas

Homem disse que voltaria à loja armado para matar as funcionárias e acabou preso após desacatar e resistir à abordagem policial

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Cliente se revolta com fatura de celular, ameaça funcionárias de morte e é preso em Arapongas
Autor Como o homem resistiu à abordagem, os agentes tiveram que usar as algemas - Foto: Pixabay/Foto ilustrativa

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira (6) após ameaçar matar as funcionárias de uma loja de telefonia no centro de Arapongas (PR). A confusão começou porque o cliente estava insatisfeito com o valor cobrado em uma de suas contas.

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Segundo o registro da Polícia Militar, o indivíduo chegou ao estabelecimento, localizado na Avenida Arapongas, bastante alterado. Durante o atendimento, ele proferiu diversas ofensas contra a equipe, desferiu socos na mesa e garantiu que voltaria ao local armado para atentar contra a vida das trabalhadoras.

A polícia foi acionada para apaziguar a situação, mas o agressor manteve o comportamento hostil, passou a xingar os policiais e desafiou as autoridades. Como se recusou a obedecer às ordens e tentou resistir à abordagem, os agentes precisaram contê-lo à força e usar algemas para garantir a segurança de todos que estavam na loja.

Após ser revistado, o homem teve um celular e uma quantia em dinheiro apreendidos. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da cidade, acompanhado de uma das vítimas. O agressor pode responder pelos crimes de ameaça, desacato e resistência.

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´polícia ameaça ARAPONGAS Crime loja de telefonia Prisão
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