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Cliente consome em trailer de lanches e foge sem pagar em Sabáudia

Proprietário do estabelecimento relatou que esta é a segunda vez que o mesmo homem comete o golpe no local

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 08:47:37 Editado em 26.06.2026, 08:47:32
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Cliente consome em trailer de lanches e foge sem pagar em Sabáudia
Autor Foto: Pixabay

Um comerciante foi vítima de um golpe na noite de quinta-feira (25), no centro de Sabáudia. Um cliente consumiu alimentos e bebidas em um trailer de lanches e fugiu do estabelecimento sem efetuar o pagamento do que havia consumido.

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A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h30 para atender a ocorrência. No local, o dono do comércio relatou aos policiais que o prejuízo não era inédito, afirmando que o mesmo homem já havia praticado a mesma ação em outra oportunidade recente.

Quando a equipe policial chegou ao endereço, o suspeito já tinha fugido. O proprietário não conseguiu fornecer características físicas ou informações detalhadas que permitissem a identificação do autor aos policiais.

A equipe realizou buscas e patrulhamentos por toda a região central e proximidades na tentativa de localizar o indivíduo, mas nenhum suspeito foi encontrado. O comerciante recebeu orientações sobre os procedimentos legais e o boletim de ocorrência foi registrado para que o caso seja investigado.

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´polícia COMERCIANTE Furto GOLPE investigação Sabáudia
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