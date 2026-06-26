Cliente consome em trailer de lanches e foge sem pagar em Sabáudia
Proprietário do estabelecimento relatou que esta é a segunda vez que o mesmo homem comete o golpe no local
Um comerciante foi vítima de um golpe na noite de quinta-feira (25), no centro de Sabáudia. Um cliente consumiu alimentos e bebidas em um trailer de lanches e fugiu do estabelecimento sem efetuar o pagamento do que havia consumido.
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A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h30 para atender a ocorrência. No local, o dono do comércio relatou aos policiais que o prejuízo não era inédito, afirmando que o mesmo homem já havia praticado a mesma ação em outra oportunidade recente.
Quando a equipe policial chegou ao endereço, o suspeito já tinha fugido. O proprietário não conseguiu fornecer características físicas ou informações detalhadas que permitissem a identificação do autor aos policiais.
A equipe realizou buscas e patrulhamentos por toda a região central e proximidades na tentativa de localizar o indivíduo, mas nenhum suspeito foi encontrado. O comerciante recebeu orientações sobre os procedimentos legais e o boletim de ocorrência foi registrado para que o caso seja investigado.