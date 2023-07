Ciúmes: PM de Arapongas atende a duas ocorrências passionais; entenda

A Polícia Militar (PM) de Arapongas atendeu a dois crimes com motivação passional na noite desta quarta-feira, 12. Ninguém foi preso.

continua após publicidade

Na primeira ocorrência, por volta das 20h40, no Jardim Dona Martinha, a PM foi acionada por uma moradora que relatou que a ex-mulher de seu marido, entrou no quintal da sua residência, quebrou as janelas da casa, danificou um veículo com uma pá, xingou com diversas palavras de baixo calão e ameaçou de morte. Feito patrulhamento nas imediações, a mulher responsável pelos danos não foi encontrada.

- LEIA MAIS: Adolescente aciona PM em Arapongas após ser agredida pela mãe

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Mais tarde, no Jardim Monte Carlos, por volta das 21h30, dois homens invadiram uma residência e agrediram um casal. Segundo uma das vítimas, a mulher estaria em processo de separação e seu ex-marido esteve no local com o irmão, invadiram a residência, danificaram a porta e agrediram o namorado dela com um facão, causando lesão na mão. Eles também o agrediram com socos e pontapés, segundo o relato.

Os solicitantes foram orientados quanto ao direito de representação.

Siga o TNOnline no Google News