Cita confirma Argati na Secretaria de Segurança em Arapongas

O prefeito eleito de Arapongas, Rafael Cita, confirmou o primeiro nome do seu secretariado. Trata-se de Paulo Sérgio Argati, que continuará à frente da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Sestran). “Na verdade, o nome do Argati já havia sido anunciado na semana passada, durante a reunião que tivemos com o Conselho Municipal de Segurança. Não há por que mexer no titular dessa pasta, pois o Argati, além de companheiro, vive a segurança municipal o tempo todo, tendo uma participação decisiva no trabalho de integrar as forças de segurança de Arapongas”, salientou Rafael Cita, que está cumprindo agenda em Curitiba, ao lado do prefeito Sérgio Onofre.

Ele frisa que, embora com autonomia para compor a equipe e fazer as mudanças que julgar necessárias, decidiu manter Argati como titular da Pasta da Segurança por estar convencido de que esse setor continuará sendo bem cuidado. “Neste ano, Arapongas foi considerada a cidade mais segura do Paraná e a quarta mais segura do sul do País entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. E não somos nós que estamos falando isso: trata-se de um estudo baseado em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Ministério da Saúde”, acrescenta Rafael Cita.

O prefeito Sérgio Onofre ficou feliz com a confirmação de Argati na Segurança. “Eu acho que assim o Rafael começa com o pé direito porque o Argati realmente é amplamente respeitado por todos os segmentos da sociedade. Tenho certeza de que ele continuará fazendo um excelente trabalho”, assinalou o prefeito.

Argati entrou para a reserva da Polícia Militar como subtenente, depois de 30 anos de serviço. Atuou como secretário de Segurança nas duas gestões do prefeito Sérgio Onofre. Ele é casado, tem dois filhos e é pós-graduado em Direitos Humanos na Segurança Pública.

TRANSIÇÃO

Rafael Cita afirma que a transição em Arapongas vai ocorrer de forma tranquila. “Na verdade, a transição em nosso município é um processo mais simples por eu já ter participado ativamente de toda a gestão e conhecer os dados do município. Inclusive ajudei no processo de elaboração da lei orçamentária anual que valerá para o próximo ano”, ressalta o prefeito eleito.

Segundo ele, não há qualquer obstáculo em relação ao fornecimento de relatórios e documentos por parte da equipe. “Sempre que necessário, tenho solicitado as informações e sido prontamente atendido”, finaliza Rafael Cita.

