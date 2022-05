Cisam faz treinamento de 1º socorros em recém nascidos

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas divulgou que a Secretaria Municipal de Saúde, através do Centro Integrado da Saúde da Mulher (Cisam), passa a contar com um treinamento em primeiro socorros destinado aos cuidados com recém-nascidos.

O treinamento é oferecido em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros da cidade de Arapongas, e é voltado, especialmente, para a prevenção de acidentes em casos de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita.

A lei nº 5.066, de 25 de março de 2022, foi sancionada pelo prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, sendo um projeto de autoria da vereadora Marilsa Staub. Nesta quarta-feira (11), o projeto foi colocado em prática, no Cisam, com a presença do secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr. “É uma capacitação para as gestantes, puérperas e população em geral. Faremos esta ação mensalmente. O treinamento junto com Corpo de Bombeiros e Samu é gratuito e não precisa de agendamento. Algo muito válido que pode evitar acidentes, salvando vidas”, disse Paludetto Jr.

O treinamento será em toda 2ª quarta-feira do mês, às 07h, no Cisam, localizado na Avenida Gaturamo, 950 - Jardim Aeroporto.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.