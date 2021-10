Da Redação

Cisam faz arrecadação de lenços para pacientes com câncer

Fortalecendo os atendimentos voltados à saúde das mulheres, o Centro Integrada da Saúde da Mulher (Cisam), está desenvolvendo diversas ações que promovem Outubro Rosa, mês de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e também do câncer do colo de útero.

Uma das iniciativas conta com a arrecadação de lenços – a serem distribuídos para as pacientes em tratamento oncológico, além de batons e esmaltes; itens que contribuem para a autoestima das mulheres.

As doações devem ser levadas ao Cisam – situado na Av. Gaturamo, 950 - Jardim Aeroporto. Os lenços podem ser novos ou seminovos (em bom estado de uso). Já os batons e esmaltes devem ser novos e dentro da validade.

Preventivo e Mamografia - Além dos atendimentos diários, o Cisam está desenvolvendo durante todo o mês de outubro; toda quarta-feira, atendimentos das 18h00 às 21h00. Serão feitos exames preventivos e agendamento para mamografia. Telefone para contato: 3902- 1330.

Apoio

Além da Saúde, as demais secretarias municipais também estão apoiando a Campanha Outubro Rosa. Ainda nesta quinta-feira (07), o prefeito Sérgio Onofre recebeu uma camiseta alusiva ao tema. “ Essa é uma causa que deve envolver toda a sociedade. O cuidado com a saúde da mulher deve ser todos os dias. Todos estamos mobilizados, e as nossas equipes da Saúde estão desenvolvendo um cronograma específico de atendimentos que contam com a realização de exames preventivos e agendamento de mamografia”, disse Onofre.

Servidoras municipais também reforçaram a campanha e utilizaram a camiseta referente à campanha.