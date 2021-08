Cisam celebra dia da gestante com brindes e bazar solidário

Da Redação

Nesta segunda-feira (16), o Centro Integrado da Saúde da Mulher (Cisam) em Arapongas realizou ações alusivas ao Dia da gestante – comemorado no dia 15 de agosto. A equipe realizou sorteio de vários brindes, além de organizar um varal solidário que conta com a arrecadação de roupas infantis que podem ser doadas para as mães que mais precisam.

As roupinhas ficarão disponíveis durante toda a semana; de segunda a sexta-feira, e as retiradas podem ser feitas durante os horários de atendimento do Cisam (das 06h00 às 18h00 – sem intervalo). “ Foi uma forma singela de homenagear as nossas gestantes, tendo um momento de confraternização. Sorteamos brindes entre as mães, como roupas, nicho para quarto de bebê e demais itens para o enxoval. Nós contamos também com o nosso varal solidário. Com ele, as mamães que mais precisam podem pegar as doações, o que ajuda no enxoval para a chegada dos bebês”, explica a gerente do Cisam, Juliana Parazzi.

DOAÇÕES

As peças de roupinhas infantis e outros itens podem ser entregues diretamente no Cisam. O varal solidário ficará à disposição. O Cisam está localizado na Avenida Gaturamo, nº 950 – Jardim Aeroporto. O telefone para contato é 3902-1330.