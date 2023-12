Cisam arrecada doações de lenços e almofadas ao Honpar

Além dos atendimentos preventivos durante a campanha “Outubro Rosa” – mês de reforço na conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e do colo útero, o Centro Integrado da Saúde da Mulher de Arapongas (Cisam) desenvolveu também a arrecadação de itens como: batons, lenços almofadas do projeto “Coração Solidário” ao setor de Oncologia do Hospital Norte Paranaense (Honpar).

As doações farão parte dos materiais utilizados ao longo do tratamento de diversas pacientes, que lutam contra o câncer, em sua parte, o de mama. “Os novos acessórios visam elevar a autoestima das mulheres, transmitindo força e garra para seguirem em frente”, disse a gerente do Cisam, Juliana Parazzi. A entrega de todos os materiais aconteceu na última semana.

Conheça o Projeto Coração Solidário

Incluindo todo o atendimento especializado com atendimento médico, odontológico e psicológico a milhares de gestantes de Arapongas, o Cisam arrecada recursos em prol do Projeto Coração Solidário: almofadas desenvolvidas para pacientes mastectomizadas, para melhorar o apoio do membro superior e, consequentemente, promover alívio de desconfortos pós-cirúrgicos.

No grupo de alongamento, a média é de 500 atendimentos mensais, sendo o atendimento nas manhãs das segundas, terças, quartas e quintas-feiras, das 8 às 9h.

