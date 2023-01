Circuito Paranaense do Mobiliário começa com boa expectativa; veja

Da Redação

Com a presença de lideranças do setor moveleiro e da primeira leva de compradores, foi aberta na manhã desta segunda-feira (30) a 2ª edição do Circuito Paranaense do Mobiliário. O evento, que é destinado exclusivamente às empresas moveleiras e lojistas, segue até o dia 03, no Espaço Cedro do Centro de Eventos Expoara. Veja como foi a abertura no vídeo abaixo.

O polo moveleiro de Arapongas é o maior do Paraná e segundo maior do Brasil, com 270 indústrias que movimentam mais de R$ 2,6 bilhões por ano e geram cerca de 10 mil empregos diretos. “Nesta edição do Circuito estão participando 26 empresas, num mix de produtos que foi pensado para atender o comprador da melhor maneira possível. O polo moveleiro de Arapongas apresenta neste evento as melhores soluções do ano em termos de mobiliário”, afirmou o presidente do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA), José Lopes Aquino.

Irineu Munhoz, presidente da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel), destacou a importância de uma participação cada vez maior do polo moveleiro no Circuito.

"É um novo formato de evento, que na sua segunda edição já atrai mais de 500 compradores, inclusive de outros países. Um formato que veio para ficar e que precisa de todo o nosso apoio" - Irineu Munhoz, presidente Abimóvel

O prefeito Sérgio Onofre classificou o Circuito como mais um exemplo do perfil arrojado do empresariado de Arapongas. “São empresários que não nasceram em berço de ouro. Vieram das plantações de café, depois que a geada dizimou as lavouras, e foram se tornando empreendedores no setor de móveis. São pessoas preparadas para enfrentar a adversidade e para buscar soluções criativas. O que notamos é que foi realizado o primeiro circuito como experiência e agora esse segundo evento vem bem mais forte, são mais de 500 lojistas visitando a cidade essa semana e isso é muito importante. Com a venda deles, tempos emprego, comida na mesa, é muito importante o resultado do circuito, movimenta a economia local”, assinalou.

O Circuito funcionará das 9 às 19 horas. Além de franquear as passagens aéreas e terrestres dos clientes, a organização também ofereceu hospedagem, alimentação e até um happy hour, momento importante para que os participantes possam ampliar sua rede de contatos.

“Esse é o grande diferencial, estamos com hotéis de Arapongas lotados, três de Apucarana lotados, e clientes em hotéis em Londrina. Estamos muito felizes”, disse Silvio Luiz Pinetti, diretor do Sima.

O II Circuito Paranaense do Mobiliário é uma realização do SIMA, com apoio do Sebrae e Hotel Executive e patrocínio do Sistema FIEP, ADF, Albras, Blu, Cetec, Embal Forte, Farben, Guararapes, Joelini, Laserflex, Puxe Componentes, Quimpil, Repinho, Rochesa, Sayerlack, Senior, Sicoob, Starplast, STI, Technoplast e VTN. Também estiveram presentes na abertura o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (ACIA), Anderson Molina, a presidente do Expoara, Rosana Belo, a representante da Regional Norte do Sebrae, Cinara de Marchi Tozatti, além de secretários municipais, vereadores e representantes do Sicoob Novo Horizonte e outras entidades.



