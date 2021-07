Da Redação

Cinco pessoas ficam feridas em acidente na PR-444

Na manhã desta sexta-feira (23), ocorreu um acidente envolvendo um caminhão e um carro na PR-444, no trevo que dá acesso à Rua Tangará, em Arapongas.

continua após publicidade .

A colisão envolveu um caminhão e um VW/Gol, onde estavam cinco passageiros. Ainda não se sabe sobre o estado de saúde das vítimas, que foram levadas para o Hospital Norte Paranaense (Honpar), pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgênicia (Samu) e da Viapar.

Pelas imagens é possível ver que o carro ficou com a lateral totalmente destruída. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também está no local confeccionando on boletim.