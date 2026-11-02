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RESGATE DE ANIMAIS

Cinco filhotes de coruja são resgatados em área rural de Arapongas

Aves foram encontradas por moradores e levadas para atendimento especializado em Londrina; na mesma tarde, equipe também salvou pequenos gambás

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Cinco filhotes de coruja são resgatados em área rural de Arapongas
Autor Foto: Guarda Municipal Arapongas

Cinco filhotes de coruja, possivelmente da espécie Suindara, foram resgatados pela Guarda Municipal de Arapongas no início da tarde de domingo (1º). As aves foram encontradas em uma propriedade rural localizada na Estrada do Orle.

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Os agentes foram acionados após moradores da região relatarem a presença das pequenas aves. Durante a ação, a equipe utilizou técnicas de manejo adequadas para garantir a segurança dos filhotes, preservando a integridade física de todos e evitando qualquer tipo de estresse ou ferimento durante o recolhimento.

Após o resgate seguro, as corujas foram transportadas até um hospital veterinário universitário na cidade de Londrina. No local, elas passarão por uma avaliação completa e receberão os cuidados necessários para que, futuramente, possam retornar à natureza.

No mesmo turno de trabalho, a Guarda Municipal também atendeu a um chamado em uma estação de água do município. No local, os agentes encontraram filhotes de gambá desamparados ao lado de um animal adulto da mesma espécie, que já estava sem vida. Os pequenos sobreviventes foram recolhidos e também encaminhados para a mesma unidade veterinária em Londrina, onde receberão acompanhamento adequado.

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