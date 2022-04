Da Redação

Cidade dos Pássaros registra 17ºC ao amanhecer desta quarta-feira

A quarta-feira (23) será de tempo firme em Arapongas. Ao amanhecer, a Cidade dos Pássaros registrou temperatura mínima de 17ºC. A máxima deve chegar aos 28ºC.

continua após publicidade .

De acordo com as informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), pode haver períodos com bastante nuvens no município, mas não há previsão de chuva.

Deve esquentar um pouco mais nesta quarta-feira, enquanto uma nova frente fria avança mais ao sul. A aproximação deste sistema favorece a possibilidade de chuva na região oeste e áreas de divisa com Santa Catarina. Para os setores mais ao norte do estado, o tempo fica ainda mais abafado à tarde.