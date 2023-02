Ciclistas de Arapongas são destaque na1ª Etapa do Ranking Noroeste

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No último final de semana, na cidade de Mandaguari, aconteceu a 1º Etapa do Ranking Noroeste de Ciclismo MTB. As disputas foram nos naipes masculino e feminino. DESTAQUE - A equipe de Arapongas conquistou um primeiro lugar; um terceiro e um quarto lugar. Destaque para a atleta Tatiany Macedo; medalha de ouro na competição.

continua após publicidade .

A próxima etapa será no dia 19 de março no município de Loanda.

Veja a classificação:

1º lugar - Tatiany Macedo

continua após publicidade .

Categoria Sub 30

3º lugar - Alziro Bassani

Categoria Master Pro C2

continua após publicidade .

4º lugar - Cleberson Martelozo

Categoria Master Pro C1

Siga o TNOnline no Google News