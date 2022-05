Ciclistas da Rota das Catedrais vão passar por Arapongas

Da Redação

Organizadores anunciam número recorde de ciclistas participantes da edição desse ano da rota

O percurso de 120 km, que liga a catedral de Londrina até a de Maringá, tem atraído número crescente de ciclistas estimulados pela experiência que une emoção, contemplação e superação. Para a edição desse ano, a quarta, o evento teve número recorde de inscritos vindos dos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e até do Maranhão, representando 87 cidades.

Organizado pela P14 Sports, a Rota das Catedrais está pautada em oferecer novas experiências aos participantes. São 90 km de estradas rurais que contam a história da colonização norte paranaense e mais 30 km de trechos urbanos. “A sensação é de pedalar pela história. Entre as duas catedrais que marcam o início e o final da Rota, em Londrina e Maringá, estão sete pequenas igrejas localizadas em comunidades históricas. Em todas elas existirão os pontos de apoio para que os participantes possam sentir de perto a vivência dos colonizadores e apreciar toda a beleza da região”, afirma Peterson Oliveira, realizador do evento.

A proposta é unir não somente atletas, mas também amadores que queiram se desafiar e buscar superação entre subidas e decidas em torno das belezas naturais em todo o trajeto. O ponto de encontro para a saída é a Catedral Metropolitana de Londrina, com largada às 7 horas, e chegada na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, em Maringá, onde será montada uma estrutura para receber os atletas e seus familiares, com atrativos para as crianças, espaço de bem-estar com massagem, fisioterapia e equipe de enfermagem, espaço gastronômico e tendas de empresas parceiras.

Durante a pandemia, nos anos de 2020 e 2021, o desafio foi suspenso. Em 2019, o evento contou com 750 participantes. No ano anterior, outras 650 pessoas participaram e, em 2017, foram 450 inscritos. “Na pandemia cresceu muito o interesse das pessoas em pedalar e buscar oportunidades para explorar as cidades e paisagens rurais. Tínhamos aberto mil vagas para este ano que se esgotaram em 10 dias. Abrimos mais um lote extra com 200 vagas que também foi encerrado em pouco tempo”, salientou Oliveira.

SERVIÇO

Rota das Catedrais: 21 de maio de 2022 (sábado).

Local Largada/Concentração: Catedral Metropolitana de Londrina/PR

Horário Concentração: 6h

Horário Largada: 7h

Local Chegada/Arena: Estacionamento da Catedral de Maringá/PR

Horário final para receber os participantes na Arena do Evento em Maringá: até às 17h30