Ciclistas chamam Samu após encontrarem carro acidentado em Arapongas

Uma mulher ficou ferida após o carro em que ela conduzia bater contra um poste na noite desta quinta-feira (3) na Rua Guaratinga, no Parque Industrial de Arapongas, no norte do Paraná. O veículo acidentado foi encontrado por ciclistas.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu) foi ao local e socorreu a motorista, de aproximadamente 30 anos. Os socorristas informaram que a vítima estava estável e consciente durante o atendimento.

O socorro foi acionado por um casal de ciclistas, que disse que não viu a batida, apenas o veículo já batido e ainda ligado, com a condutora no interior.

A Polícia Militar também esteve no local e registrou um boletim de acidente.

