Ciclistas araponguenses vão participar da 6ª Copa Norte de MTB

O município de Arapongas será representado na 6ª Copa Norte de MTB no município de Arapoti/PR. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 18, pela Secretaria Municipal de Esporte. A equipe araponguense de ciclismo de MTB vai participar do evento que acontece no dia 30 de julho. Os atletas participarão nas categorias: Light (20km), Sport (35km) e Pró (50km).

Das treze cidades inscritas no evento, Arapongas é uma das equipes com maior número de atletas inscritos, empatando com a equipe do município sede. “ A atual gestão tem apoiado e incentivado os atletas. Com garra e empenho, temos obtido resultados importantes e satisfatórios. São os atletas daqui levando o nome de Arapongas para outras cidades”, falou o secretário da pasta, Altair Sartori.

Mais incentivo

De maneira inédita, Arapongas vai receber no próximo dia 30, o 1º Jogo de Futebol Americano. O evento será promovido pelo time de Futebol Americano do município, Arapongas Golden Phoenix, contando com o apoio da Prefeitura Municipal – por meio da Secretaria de Esporte. A expectativa é reunir 800 pessoas. O jogo oficial acontece no Campo do antigo Sesi (Av. Maracanã, 3260 - Vila Bernardes); o acesso ao campo será pela Rua Cegonha. A abertura dos portões será a partir das 12h. O jogo será iniciado às 14h00, com entrada gratuita.

