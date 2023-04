Ciclistas acionam Samu ao encontrarem homem caído às margens da BR-369

Da Redação

A ocorrência foi registrada na manhã desta sexta-feira (7)

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada por ciclistas, na manhã desta sexta-feira (7), para atender uma ocorrência às margens da BR-369, em Aricanduva, distrito de Arapongas, norte do Paraná.

Os ciclistas passavam em um trecho da rodovia quando se depararam com um homem, de idade ainda não divulgada, caído ao lado da pista. A vítima apresentava alguns ferimentos.

Assim que os socorristas do Samu chegaram no local, encontraram o homem com um pedaço de pano enrolado em uma de suas mãos. Além disso, foi constatado que havia algumas escoriações em seu corpo.

A vítima foi indagada pelos socorristas sobre o que aconteceu, porém, como estava confusa, não conseguiu dar detalhes sobre o caso. O homem apenas alegou que esteve em um bar de Apucarana.

Ele foi atendido pelos profissionais de saúde no local, pois se recusou a ser levado a um hospital.

