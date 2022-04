Ciclista sofre amnésia após cair em ciclovia de Arapongas

Da Redação

Uma ciclista, de 61 anos, sofreu amnésia e ficou ferida após bater a cabeça no chão durante um acidente registrado na manhã deste sábado (12), nas proximidades da Colônia Esperança, em Arapongas. A queda ocorreu por volta das 9 horas, devido a uma deformidade na ciclovia na Avenida Rouxinol.

De acordo com testemunhas, ela perdeu o controle da bicicleta por conta da deformidade, caiu de cabeça no chão e sofreu vários cortes pelo rosto e na cabeça. A ciclista também ficou inconsciente, retomou a consciência, mas foi levada com amnésia pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital da Providência, em Apucarana.

Após o acidente, os colegas de ciclismo da mulher sinalizaram o local com a deformidade com galhos de árvores.