Ciclista que morreu atropelado na BR-369 morava em Apucarana

Um ciclista, de 78 anos, morreu após ser atropelado na BR-369, entre Apucarana e Arapongas, próximo da empresa Nortox. O acidente ocorreu por volta das 15h14 desta quinta-feira (15).



O ciclista, Francisco Alves de Lino era morador de Apucarana, residia na região do Parque Industrial Norte. Familiares do idoso foram até o local do acidente e a comoção foi grande.

Após o atropelamento, o corpo do idoso ficou na canaleta central que divide a rodovia. A bicicleta dele ficou destruída. O motorista do carro, de 64 anos, morador de Apucarana contou que tudo aconteceu muito rápido. "Eu estava voltando de Arapongas para Apucarana, o ciclista estava no mesmo sentido que eu, na direita, de repente cruzou a rodovia, acho que para pegar o retorno, não deu tempo de fazer nada, parei para prestar o socorro, fiquei muito triste", disse Valdecir Biil.

Uma câmera de segurança registrou o atropelamento. Pela gravação, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), é possível ver o ciclista atravessando a rodovia.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Apucarana e Arapongas e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram chamadas. A Guarda Municipal (GM), de Arapongas, também prestou apoio no acidente. O Instituo Médico Legal (IML) recolheu o corpo do idoso.

