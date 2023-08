Ciclista que morreu ao ser atropelado em Arapongas é identificado

O ciclista que morreu na manhã desta quinta-feira (3) após se envolver em um acidente de trânsito no cruzamento da Rua Catirumbava e da Avenida Maracanã, no Parque Industrial de Arapongas, próximo à empresa Moval, foi identificado como José Reinaldo Cardoso Silva, de 84 anos.

continua após publicidade

O idoso foi atingido por um carro. Ele foi atendido pelas equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os socorristas tentaram reanimá-lo, mas a vítima morreu ainda no local.

-LEIA MAIS: Ciclista morre ao ser atropelado no Parque Industrial de Arapongas

continua após publicidade

O motorista do carro envolvido no acidente afirmou que não viu o ciclista e, por conta disso, não foi possível evitar o atropelamento. Logo após a colisão, o condutor acionou as equipes de socorro. O Instituto Médico Legal (IM) foi ao local e recolheu o corpo.

O Prever de Arapongas informou que o idoso será sepultado no Cemitério Municipal, mas os horários de velório e enterro ainda não foram confirmados.

Siga o TNOnline no Google News