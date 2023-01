Ciclista fica sem roupas após roubo em estrada rural de Arapongas

Da Redação

Homem ficou sem roupas e sem bicicleta após ser roubado em Arapongas

A Polícia Militar (PM), de Arapongas, atenderam nesta quarta-feira (18), um homem, que teve sua bicicleta e roupas roubadas por bandidos enquanto pedalava por estradas rurais no Jardim Monterrey.

A vítima disse aos policiais que saiu de casa por volta das 14 horas para andar de bicicleta por estradas rurais da cidade e momentos depois, foi abordado por dois homens desconhecidos na Estrada da Taiúva.

Um deles, conforme o ciclista, estava com um bicicleta do tipo barra circular, e disseram que iam levar o veículo da vítima. Com medo, o solicitante entregou a bike prata com adesivos pretos aos autores do roubo, que fugiram do local. O ciclista ainda contou que os ladrões também roubaram as roupas que ele estava usando, provavelmente, específica para praticar o esporte.

