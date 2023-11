Ciclista fica inconsciente após ser atropelado na BR-369 em Arapongas

Socorristas da avançada Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizados para atender um atropelamento em um trecho da BR-369, próximo à Havan, em Arapongas, norte do Paraná. De acordo com as informações do corporação, um ciclista, de idade não divulgada, foi atingido por um carro.

No momento em que o Samu foi acionado, foi repassada a informação de que a vítima estava inconsciente no local. Chovia quando o acidente aconteceu.

Um vídeo enviado à imprensa mostra que o trânsito flui de forma lenta no local. Além disso, é possível notar que os motoristas utilizam os acostamentos da pista para manter o tráfego.

As imagens também mostram um veículo Fiat Toro, que atingiu a vítima. O para-brisa do automóvel ficou destruído por conta do choque.

O ferido recebeu os primeiros cuidados no local e, na sequência, foi levado para um hospital da cidade.

Veja:

Ocorrência em andamenteo. Mais informações em breve.

