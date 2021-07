Da Redação

Ciclista fica ferido em acidente no centro de Arapongas

Um homem que não teve a identidade divulgada precisou ser socorrido por bombeiros na tarde desta quinta-feira (22) na Rua Flamingos esquina com Hárpia, na região central de Arapongas.

Ele pilotava uma bicicleta quando sofreu uma queda, próximo ao semáforo que fica no cruzamentos das ruas. As causas do acidente ainda serão apuradas.

Os socorristas precisaram imobilizar o braço do ciclista, pois há suspeita de fratura. Ele foi encaminhado ao hospital Santa Casa.