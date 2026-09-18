Ciclista fica ferido após ser atingido por carro na PR-444 em Arapongas
Acidente ocorreu no início da manhã desta sexta-feira; vítima trafegava pelo meio da pista, não portava documentos e precisou ser levada ao hospital
Um ciclista ficou ferido após ser atingido pela traseira por um carro no início da manhã desta sexta-feira (18), na PR-444, em Arapongas. A vítima foi rapidamente socorrida no local e encaminhada para atendimento médico no Hospital Honpar.
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De acordo com as informações registradas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão aconteceu por volta das 6h30, na altura do quilômetro 5 da rodovia. O motorista de um veículo modelo Corsa, com placas da própria cidade, seguia no sentido de Mandaguari para Arapongas. Ao realizar a manobra para entrar em uma alça de acesso, ele acabou batendo contra a bicicleta, que trafegava pelo meio da pista.
O condutor do carro, um homem de 61 anos, não sofreu ferimentos e permaneceu no local para prestar esclarecimentos. Ele foi submetido ao teste do bafômetro pelos policiais, que confirmou que ele não havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.
Com o impacto, os dois veículos sofreram danos. A bicicleta da vítima foi recolhida e levada ao pátio da Polícia Rodoviária na cidade de Rolândia. O estado de saúde atualizado do ciclista não foi divulgado pelo hospital.