Ciclista fica ferida após ser atingida por porta de carro em Arapongas

Em Arapongas, norte do Paraná, uma ciclista ficou ferida na noite desta terça-feira (11) após ser atingida pela porta de um carro que estava estacionado. A colisão aconteceu na área central do município, na Avenida Arapongas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e atendeu vítima, que, a princípio, sofreu apenas ferimentos considerados leves. A ambulância encaminhou a mulher para atendimento médico.

De acordo com testemunhas, ela trafegava pela lateral da avenida, onde os ciclistas trafegam, quando colidiu contra a porta de um carro estacionado que foi aberta pelo motorista.

Outro acidente

