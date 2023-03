Ciclista e motociclista ficam feridos após acidente em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Motociclista e ciclista foram atendidos pelo Samu de Arapongas

Um acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta foi registrado no final da tarde desta segunda-feira (6) na Rua Guaratinga, em Arapongas, no norte do Paraná.

continua após publicidade .

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local e atenderam o motociclista e o ciclista. Ambos sofreram ferimentos considerados leves e foram encaminhados ao Pronto Socorro 24h de Arapongas, segundo os socorristas.

-LEIA MAIS: Arapongas abre vacinação bivalente contra Covid-19

continua após publicidade .

Uma parte da via ficou interditada durante o atendimento das vítimas, mas já foi liberada. As causas do acidente não foram informadas.

Acidente entre carro e moto deixa mulher ferida na BR-369

Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou uma mulher, de 54 anos, ferida na tarde deste sábado (4), por volta das 14h30, na Avenida Maracanã, no trecho urbano da BR-369, em Arapongas, no norte do Paraná.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e atendeu a motociclista, que, a princípio, sofreu uma fratura de tornozelo, segundo os socorristas. Diante dos ferimentos, ela foi encaminhada para o hospital Santa Casa.

Siga o TNOnline no Google News