Ciclista é detido com maconha e crack pela PM, em Arapongas

Uma equipe da Polícia Militar (PM) que realizava patrulhamento próximo ao pedágio de Arapongas, prendeu um homem, na tarde deste domingo, 28, por posse de drogas.

Segundo o boletim de ocorrências, um homem que pedalava uma bicicleta, mostrou bastante nervosismo ao ver a viatura policial, dispensando um objeto no chão. O PM, ao notar a ação, foi até o local e pegou o objeto dispensado. Era uma pochete que continha 21 gramas de maconha e 5 pedras e crack, além de dinheiro trocado.

O suspeito foi abordado e identificado e em seguida, conduzido até a sede da 7ª Cipm.

