Ciclista é atropelado por caminhão no centro de Arapongas

Um ciclista, de 30 anos, foi atropelado por um caminhão no centro de Arapongas, na manhã desta quarta-feira (13). O acidente foi registrado na Rua Uirapuru, com a Rua Íbis, no cruzamento de um dos semáforos localizados na região.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no endereço e prestou os primeiros socorros para a vítima. O ciclista foi encaminhado para o Hospital do Norte do Paraná (Honpar).

A bicicleta, conforme testemunhas, ficou totalmente destruída. A Guarda Municipal (GM) também esteve no local para sinalizar o trânsito e orientar os motoristas que passavam pela rua.