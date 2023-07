Ciclista é atingido por Hilux e morre em grave acidente na PR-444

Siga o TNOnline no Google News

Um homem morreu em um acidente de trânsito na tarde deste domingo (23) no km 10 da PR-444, em Arapongas, no norte do Paraná. Ele estava em uma bicicleta motorizada e foi atingido por uma caminhonete Hilux.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionadas, mas os socorristas apenas constataram o óbito da vítima, que teria aproximadamente 30 anos de idade.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também foi ao local e apura as causas do acidente. Nenhum ocupante da caminhonete se feriu. O motorista, de Pedrinhas Paulista-SP, contou que o ciclista tentava atravessar a rodovia.

O corpo teria sido levado para cerca de 50 metros de distância de onde aconteceu a colisão. O ciclista foi parar na pista contrária.

A vítima seria moradora da região de onde aconteceu o acidente. A identificação ainda não foi informada. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo.

