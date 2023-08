Ciclista é atingido por carro ao cruzar a PR-444 em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Um ciclista ficou ferido após ter sido atingido por um carro na noite desta sexta-feira (11), enquanto tentava cruzar a rodovia PR-444 em Arapongas, no Norte do Paraná. O homem, de 32 anos, precisou ser encaminhado para um hospital.

O acidente aconteceu por volta das 19h50 e foi atendido pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Segundo a corporação, um veículo Nissan Sentra, com placas de Londrina, trafegava pela rodovia quando atingiu o ciclista na altura do quilômetro 4.

Ainda de acordo com a PRE, o ciclista teria tentado atravessar a pista da margem esquerda para a direta, no momento da colisão. O motorista do carro, um homem de 53 anos, não estava alcoolizado e não sofreu ferimentos.

O Siate, do Corpo de Bombeiros, foi acionado e prestou os atendimentos necessários. O ciclista foi encaminhado para o Hospital João de Freitas, em Arapongas. A bicicleta, que ficou destruída, foi levada para a sede da Polícia Rodoviária em Rolândia.

O condutor Nissan foi liberado no local com o veículo dele.

