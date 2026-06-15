Ciclista de 29 anos morre ao colidir contra poste em Arapongas

Um ciclista de 29 anos morreu na manhã desta segunda-feira (15), por volta das 6h, após bater contra um poste na Rua Douradinho-Cristado, no Jardim Santa Alice, em Arapongas (PR), próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

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O acidente mobilizou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), contudo, a vítima faleceu ainda no local. Equipes da Polícia Militar (PM) e Guarda Municipal (GM) também foram acionadas para atendimento do acidente.

A identificação da vítima ainda não foi divulgada pelas autoridades. A princípio, o homem seria natural da Bahia e não havia documentos pessoais com ele naquele momento,

O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi acionado para recolher o corpo da vítima. As causas devem ser investigadas pela Polícia Civil.