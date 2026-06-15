Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Arapongas

publicidade
FATALIDADE

Ciclista de 29 anos morre ao colidir contra poste em Arapongas

Acidente foi registrado no início da manhã desta segunda-feira (15) no Jardim Santa Alice

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 07:41:53 Editado em 15.06.2026, 08:18:21
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Ciclista de 29 anos morre ao colidir contra poste em Arapongas
Autor Acidente ocorreu no início da manhã desta segunda-feira - Foto: Colaboração/André Garcia/Arapongas FM

Um ciclista de 29 anos morreu na manhã desta segunda-feira (15), por volta das 6h, após bater contra um poste na Rua Douradinho-Cristado, no Jardim Santa Alice, em Arapongas (PR), próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

-LEIA MAIS: Ex-policial é encontrado morto dentro de casa em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O acidente mobilizou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), contudo, a vítima faleceu ainda no local. Equipes da Polícia Militar (PM) e Guarda Municipal (GM) também foram acionadas para atendimento do acidente.

A identificação da vítima ainda não foi divulgada pelas autoridades. A princípio, o homem seria natural da Bahia e não havia documentos pessoais com ele naquele momento,

O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi acionado para recolher o corpo da vítima. As causas devem ser investigadas pela Polícia Civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito ARAPONGAS ciclista Jardim Santa Alice polícia civil Segurança no Trânsito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV