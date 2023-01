Chega a 66% execução da UBS Ulysses Guimarães, em Arapongas

Da Redação

A unidade fica localizada em um terreno na Rua Andarilho

Com aplicação total de R$ 1.102.403,99, a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Conjunto Ulysses Guimarães, em Arapongas, está 66% executada. A unidade fica localizada em um terreno na Rua Andarilho, esquina com a Rua Tapera de Garganta Branca.

A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur). Com o término das fases de drenagem, estrutura e alvenaria, as equipes executam a construção de calçadas internas, colocação de piso e revestimentos dos banheiros.

Conforme informações da Seodur, as próximas etapas da obra a serem executadas na sequência serão as instalações de portas e janelas, além das pinturas da UBS.





Instalações

O novo espaço contará com consultório odontológico, três consultórios médicos, sala para Programa Saúde da Família (PSF), sanitários, cozinha, copa, recepção, sala de administração, sala de desinfecção, sala de curativos, sala de vacina, sala de inalação, entre outros.

Conforme a Seodur, as equipes executam as etapas finais da estrutura principal, entre paredes, reboco, cobertura, telhas e muro. As partes hidráulicas e elétricas já foram feitas. A previsão é de que a obra seja entregue em março, sendo esta a obra de número 103 da atual administração.





Fonte: Prefeitura de Arapongas.

