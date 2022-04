Chef de Arapongas trabalha no banquete da Disney

Da Redação

O emprego dos sonhos existe e a chef de cozinha Giovana Camargo Rodrigues, de Arapongas, no norte do Paraná, pode provar. Há cerca de um ano ela trabalha no banquete do complexo temático Four Seasons Resort Orlando, da Walt Disney World Resort, localizado em Orlando, nos Estados Unidos.

Do seleto grupo de profissionais, a paranaense é a única brasileira que compõe a equipe, que recebeu recentemente uma autoridade do país do Oriente Médio, além de diversas outras personalidades mundiais. Nesta experiência, Giovana diz que produziu pratos como baba ghanoush, tabulé e outros pratos sírios, por exemplo.

"A culinária do Brasil é muito flexível e por isso, consigo atender pessoas do mundo inteiro. Uma experiência muito bacana, apesar de ser bastante 'corrida', mas que está me trazendo uma grande realização profissional. Tive a oportunidade de trabalhar em todos os setores da Disney e também da Universal. Passei por um processo seletivo que abriu as portas para essa oportunidade única", relata.

Antes de ser contratada, a araponguense conta que assinou um contrato em que é proibido qualquer vídeo ou fotografia da área em que trabalha. "Não pode filmar, nem documentar nada dentro do Four Seasons. Essa é uma cláusula do contrato que assinei antes de começar a atuar lá dentro como chef", explica.

A paixão pelo encantador universo de Walt Disney surgiu na vida de Giovana quando esteve pela primeira vez nos parques temáticos de Orlando. "Quando tinha 14 anos vim passear e me encantei pelo lugar e pela cultura. Busquei e corri atrás. Desde aquela época tenho esse sonho em mente", recorda.

Porém, nem tudo são 'flores' e para chegar até o complexo, Giovana dirige cerca de uma hora de sua casa até o local, depois embarca em um ônibus e ainda caminha por alguns minutos pelo Four Seasons. "Ninguém me disse que seria fácil. São 10 horas de trabalho intenso, me dedicando a fazer diversos pratos. Me formei no Le Cordon Bleu e fiquei por cinco anos vendendo comidas. Me preparei muito para chegar até aqui", complementa.

Mudança

Há sete anos, a chef se mudou de Arapongas, no norte do Paraná, para solo americano na companhia do marido Igor Rodrigues, natural de Apucarana, norte do Paraná, e das filhas Lara, de 19 anos, e Cleo, de 14 anos, nascidas também em Arapongas. "Vim com marido, filhas e cachorro para cá. Só faltou o papagaio", brinca. "Venha despido para o novo porque o novo é nada do que você sonhou em passear na Disney", acrescenta.

Antes, em 2009, Giovana já trabalhava vendendo produtos americanos no Brasil. Além disso, ela é formada em Comércio Exterior, Turismo e Hotelaria, e Gastronomia.

Matéria escrita por Fernanda Neme

Veja:

