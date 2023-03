Chaveiro histórico é furtado de exposição em Arapongas

Da Redação

O furto causou indignação na equipe que cuida do local

Um chaveiro histórico foi furtado do Museu de Arte e História de Arapongas (Mahra) nesta terça-feira (28). O objeto faz parte do acervo da Urna Histórica, que reúne itens que contam a história do município e vem recebendo doações que serão armazenadas

Em um vídeo gravado por Marcos Eduardo Gonçalves da Conceição, funcionário da Secretaria da Cultura, é possível ver onde o chaveiro do Supermercados Pérola estava posicionado. O furto causou indignação na equipe que cuida do local.

"Uma pessoa veio visitar a exposição, mas junto com ele foi levada uma parte da história. Essa pessoa que esteve aqui no Mahra teve o trabalho de rasgar o plástico e levou um chaveiro que pertencia aos Supermercados Peróla, que fez história em nosso município", comentou.

Marcos ainda pede para que se alguém saiba onde está o objeto que avise a secretaria. "Todo esse acervo que está aqui não é do Mahra, mas é seu e conta uma história da nossa cidade. Então, se você viu ou sabe onde está, entre em contato com a gente", acrescenta.

Serviço:

Mahra - Secretaria da Cultura, Lazer e Eventos

Contato: (43) 3902 1191.

Veja o vídeo na íntegra:



