Cerca de 5kg foram arrecadados na 22ª Coleta de Lixo Eletrônico; veja

No último sábado (19), aconteceu a 22ª Coleta de Lixo Eletrônico e Pneus, no pátio do ginásio de esportes Luiz A. Zin, promovida pelo Rotary Clube Arapongas Amanhecer e da Cooperativa de Recicladores Zona Sul, com o apoio da Prefeitura de Arapongas, Secretarias Municipais do Meio Ambiente e Segurança, Codar e a parceria de várias empresas locais.

A ação arrecadou quase 5kg de lixo eletrônico e cerca de 20 pneus. “Todo o lixo eletrônico coletado foi destinado para a Cooperativa de Recicladores Zona Sul, enquanto os pneus serão encaminhados à Recibras. Atividades que contribuem com o meio ambiente, dando destinação correta para esses materiais inservíveis”, falou um dos organizadores, Silvano Santos.

A oportunidade promoveu também a arrecadação de roupas, cobertores e calçados usados, que serão destinados a um bazar beneficente a ser realizado em setembro.

