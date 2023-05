Centros de Convivência dos Idosos promovem 'chá das mães' em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Prefeitura de Arapongas, no norte do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), realizou na sexta-feira (12) nos três Centros de Convivência dos Idosos (CCI’s): Tia Sú, do Jardim Vale Petrópolis, CCI feliz idade, da Vila Araponguinha e CCI Antonieta Zampaolo, Parque Industrial IV, atividades alusivas ao Dia das Mães; celebrado no último domingo (14).

continua após publicidade .

O momento de confraternização reuniu as idosas atendidas por meio dos serviços sociassistenciais, com um delicioso chá da tarde e entrega de lembrancinhas. A secretária da pasta, Terezinha Canassa, falou da importância de momentos de interação e homenagens. “Foi algo singelo, mas muito significativo. Tudo para homenagear essas mulheres que são mães e avós. Todo momento de confraternização é importante. Nossas equipes sempre dispostas em oferecer o melhor para o público atendido”, falou.

- LEIA MAIS: Arapongas divulga vagas de emprego disponíveis nesta semana; veja

continua após publicidade .

BAILES

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), divulgou a agenda dos Bailes da Terceira Idade - até o mês de junho. O tradicional encontro que promove diversão, interação e entretenimento para a terceira idade, volta a acontecer diretamente nos Centros de Convivência dos Idosos (CCI’s), e não mais na Estação Cultural Milene (Feira da Lua).

Agenda

continua após publicidade .

MAIO/2023

17/05: CCI ANTONIETA ZAMPAOLO (Rua Andorinha do Rio - Parque Industrial IV) – anexo ao CEU DAS ARTES.

24/05: CCI TIA SÚ (R. Gavião Preto, 439 - Jardim Vale Petrópolis)

continua após publicidade .

31/05: CCI FELIZ IDADE (R. Iratauá, 781 - Vila Araponguinha)

JUNHO/2023

continua após publicidade .

07/06: CCI ANTONIETA ZAMPAOLO (Rua Andorinha do Rio - Parque Industrial IV) – anexo ao CEU DAS ARTES.

14/06: CCI TIA SÚ (R. Gavião Preto, 439 - Jardim Vale Petrópolis)

21/06: CCI FELIZ IDADE (R. Iratauá, 781 - Vila Araponguinha)

28/06: CCI ANTONIETA ZAMPAOLO (Rua Andorinha do Rio - Parque Industrial IV) – anexo ao CEU DAS ARTES.

HORÁRIO GERAL: Das 13h30 às 16h30.

Siga o TNOnline no Google News