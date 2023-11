Centro Pop recebe doações de estudantes na campanha Chinelo Solidário

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), por meio do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro Pop, recebeu doações de chinelos e roupas de Estudantes do 4º Semestre do Curso de Psicologia da Universidade Unopar Anhanguera.

continua após publicidade

A iniciativa fez parte 2ª edição da Campanha Chinelo Solidário. Os itens serão destinados para a população em situação de Rua e que são atendidos pelo serviço socioassistencial. “Estes realizaram o estágio obrigatório Curricular no Centro POP, e como parte do processo estudantil, parte dos estagiários retornaram ao serviço para entregar doações de chinelos e roupas para a 2º Edição da Campanha Chinelo Solidário do Centro POP”, explicou coordenador, Emanuel Cortez Zanatta.

A professora e supervisora de Estágio, Giovana Cristina de Paula, agradeceu a oportunidade e abertura do campo de estágio. “Algo de grande valia para o processo de formação dos alunos. Uma bagagem teórica e de conhecimento da equipe técnica, somada aos relatos e experiências das pessoas em Situação de Rua que são atendidas pelo Centro POP. Isto abre um espaço enriquecedor de conhecimento ao aluno”, pontuou.

continua após publicidade

Ponto de Arrecadação

As doações podem ser entregues diretamente no Centro Pop, situado na Rua Drongo, 445 – Vila Cascata. Telefone: 3902-1769 (WhatsApp ou ligação convencional).

O Centro Pop de Arapongas conta com equipe especializada composta por: três assistentes sociais, uma psicóloga, um coordenador geral, um vigia, um motorista e um orientador. As doações podem ser de chinelos novos ou seminovos (em bom estado de uso), principalmente nas seguintes numerações: 37/38; 39/40; 41/42 e 43/44.

Siga o TNOnline no Google News