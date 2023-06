Centro Pop realiza festa junina para moradores de rua em Arapongas

O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), de Arapongas, realizou nesta quinta-feira (29) uma festa junina para 25 pessoas em situação de rua no município.

Segundo Emanuel Zanatta, coordenador do Centro Pop, o a iniciativa visa fortalecer o vínculo da equipe com as pessoas atendidas no serviço e garantir o direito da cultura e lazer para essa população.

“O objetivo também é promover o resgate de memórias afetivas para essa população e, com isso, conseguir posteriormente a reinserção do vínculo familiar”, assinala Emanuel, destacando o apoio do prefeito Sérgio Onofre (PSC) e da secretária de Ação Social, Terezinha Canassa.

A festa contou com comidas típicas, apresentações de quadrilhas e brincadeiras típicas das festas juninas.

O município também realizou eventos como esse nos três Centros de Convivência dos Idosos (CCI’s) Tia Su (do Jardim Petrópolis); CCI Feliz Idade (Vila Araponguinha) e CCI Antonieta Zampaollo (Zona Sul). Desenvolvidas por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) as atividades envolveram todas as equipes especializadas.

