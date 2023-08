Centro Pop realiza ações em alusão à pessoas em situação de rua

No próximo dia 19, comemora-se o Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua. Desta forma, o Centro Pop de Arapongas conta com uma semana de atividades voltadas às pessoas em situação de Rua.

“Montamos um cronograma especial. Que promove o acolhimento em todos os seus âmbitos. Fortalecendo o vínculo dos atendidos do serviço com a equipe”, pontou o coordenador do Centro Pop, Emanuel Zanatta.

A secretária da pasta, Terezinha Canassa, reforça que todas as ações buscam na prática o resgate afetivo, da história de vida e lembranças dos atendidos - “Temos tido um olhar atento. Com isso, realizamos também a reinserção familiar das pessoas em situação de rua com seus parentes, além de mostrar para as pessoas nesta situação que eles também fazem parte da sociedade e que têm direito de participar de momentos de lazer e cultura como qualquer outra pessoa”, salientou.

Atividades:

As ações iniciaram na última segunda-feira (14) com uma Roda de Conversa entre a equipe do Centro Pop e os atendidos. Na oportunidade, foi apresentado um vídeo sobre a data, além de diálogos sobre a importância da luta da população em situação de rua. Além disso, a equipe especializada apresentou pontos importantes sobre o funcionamento, organização e estrutura do serviço socioassistencial.

No último dia 15, foi realizado um bingo com a população em situação de rua e equipe. Houve a entrega de brindes doados pelos servidores e comunidade, entre eles, chocolates, bonés, tênis e mochilas. A programação da Semana da Luta da População em Situação de Rua do Centro Pop de Arapongas contará também com outras atividades, como apresentação de documentários e atividades esportivas, que serão realizadas com a colaboração da Secretaria Municipal de Esporte.

Foto por Da Redação

O Centro Pop de Arapongas atende em novo endereço:

Rua Drongo, 445 – Vila Cascata.

Telefone: 3902-1769

