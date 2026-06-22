Centro Pop de Arapongas vai continuar aberto para acolhimento no abrigo emergencial
Atendimento é destinado à população em situação de rua
A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), informa que o Abrigo Emergencial vai ser novamente disponibilizado nesta segunda-feira (22) para atender a população em situação de rua.
Os atendimentos já estão ocorrendo desde o fim de semana, e há previsão de temperaturas baixas - segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura mínima prevista para terça-feira (23), é de 10°C.
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ABRIGO
O Abrigo Emergencial oferta os serviços de acolhimento à população em situação de rua (pernoite) no mesmo local em que funciona o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop). O horário de entrada é às 18h - com permanência até às 08h do dia seguinte.
As pessoas acolhidas terão acesso à alimentação (jantar e café da manhã), a itens e higiene pessoal, entrega de roupas e cobertores.
ENDEREÇO
O Centro Pop de Arapongas atende na Rua Drongo, nº 445, Vila Cascata.
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TELEFONES
Centro POP - (43) 3902-1769
Abordagem Social – (43) 99149-9209
Com informações de Prefeitura de Arapongas