Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Arapongas

publicidade
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Centro Pop de Arapongas vai continuar aberto para acolhimento no abrigo emergencial

Atendimento é destinado à população em situação de rua

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 10:37:54 Editado em 22.06.2026, 10:37:47
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Centro Pop de Arapongas vai continuar aberto para acolhimento no abrigo emergencial
Autor Centro Pop de Arapongas - Foto: - Divulgação Prefeitura de Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), informa que o Abrigo Emergencial vai ser novamente disponibilizado nesta segunda-feira (22) para atender a população em situação de rua.

Os atendimentos já estão ocorrendo desde o fim de semana, e há previsão de temperaturas baixas - segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura mínima prevista para terça-feira (23), é de 10°C.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- leia mais: Arapongas conquista resultados expressivos na fase regional dos Jogos da Juventude do Paraná

ABRIGO

O Abrigo Emergencial oferta os serviços de acolhimento à população em situação de rua (pernoite) no mesmo local em que funciona o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop). O horário de entrada é às 18h - com permanência até às 08h do dia seguinte.

As pessoas acolhidas terão acesso à alimentação (jantar e café da manhã), a itens e higiene pessoal, entrega de roupas e cobertores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ENDEREÇO

O Centro Pop de Arapongas atende na Rua Drongo, nº 445, Vila Cascata.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

TELEFONES

Centro POP - (43) 3902-1769

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Abordagem Social – (43) 99149-9209

Com informações de Prefeitura de Arapongas

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abrigo emergencial acolhimento ARAPONGAS Assistência Social Centro Pop população em situação de rua
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV