Centro Pop de Arapongas realiza arrecadação de roupas masculinas

As roupas podem ser entregues no Centro POP

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), por meio do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), realiza uma campanha de arrecadação de roupas masculinas. Os itens contribuem no atendimento aos usuários do serviço socioassistencial.

“O Centro POP está sem nenhuma peça de roupa. Por isso, pedimos a doação de roupas, especialmente as masculinas. A ajuda de cada um fará a diferença na vida dessas pessoas”, menciona o coordenador, Emanuel Zanatta. A secretária da pasta, Terezinha Canassa, também reforçou sobre a iniciativa.

“ Atualmente o serviço não possui peças de roupas masculinas para ofertar as pessoas em situação de rua. E assim, convidamos a população araponguense a contribuir solidariamente com nossos atendidos, por meio da doação de roupas adultas masculinas, considerando a imensa maioria do nosso público atendido é composta por homens. Há necessidade de todo tipo de peças: camisetas, camisas, calças, bermudas, meias, cuecas, blusas, casacos, tênis, chinelos, sapatos, independentemente de serem peças de verão ou inverno e de tamanhos (P ao XXG)”, disse.

DOAÇÕES:

As roupas podem ser entregues no Centro POP, localizado na Rua Drongo, 445 – Vila Cascata ou a qualquer serviço da Assistência Social (SEMAS, CRAS, CREAS, CCI, entre outros). Também é possível entrar em contato com o Centro POP (43 3902-1769) para agendar data e hora para retirada da doação no seu endereço.

O Centro POP atende jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. Dentre dos serviços ofertados as pessoas em situação de rua esta repasse de roupas. Com equipe composta por: 01 Coordenador, 01 Assistente Social, 01 Psicólog, 01 Vigilante Municipal, 02 Auxiliares de Serviços Gerais e 01 Motorista. O Centro Pop de Arapongas atende em novo endereço: Rua Drongo, 445 – Vila Cascata. Telefone: 3902-1769 (WhatsApp ou ligação convencional).

