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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Centro Pop de Arapongas continua com abrigo emergencial aberto para acolhimento

Atendimento é destinado à população em situação de rua

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.05.2026, 10:47:46 Editado em 11.05.2026, 10:47:39
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Centro Pop de Arapongas continua com abrigo emergencial aberto para acolhimento
Autor As pessoas acolhidas terão acesso à alimentação, itens de higiene pessoal e entrega de roupas e cobertores. - Foto: - Divulgação Prefeitura de Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), informa que o Abrigo Emergencial continua a ser disponibilizado nesta segunda-feira (11) para atender a população em situação de rua. Há previsão de temperaturas baixas - segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura mínima prevista para terça-feira (12), é de 08°C.

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ABRIGO

O Abrigo Emergencial oferta os serviços de acolhimento à população em situação de rua (pernoite) no mesmo local em que funciona o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop). O horário de entrada será às 18h - com permanência até às 08h do dia seguinte.

As pessoas acolhidas terão acesso à alimentação (jantar e café da manhã), a itens e higiene pessoal, entrega de roupas e cobertores.

ENDEREÇO

O Centro Pop de Arapongas atende na Rua Drongo, nº 445, Vila Cascata.

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TELEFONE

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Abordagem Social – (43) 99149-9209

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abrigo emergencial ARAPONGAS Assistência Social Centro Pop população em situação de rua temperaturas baixas
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