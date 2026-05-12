Centro Pop de Arapongas abre nesta terça-feira (12) para acolhimento
Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura mínima prevista para quarta-feira (13) é de 9°C
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A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), informa que o Abrigo Emergencial vai ser novamente disponibilizado nesta terça-feira (12) para atender a população em situação de rua. Há previsão de temperaturas baixas - segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura mínima prevista para quarta-feira (13), é de 9°C.
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O Abrigo Emergencial oferta os serviços de acolhimento à população em situação de rua (pernoite) no mesmo local em que funciona o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop). O horário de entrada será às 18h - com permanência até às 08h do dia seguinte.
As pessoas acolhidas terão acesso à alimentação (jantar e café da manhã), a itens e higiene pessoal, entrega de roupas e cobertores.
ENDEREÇO
O Centro Pop de Arapongas atende na Rua Drongo, nº 445, Vila Cascata.
TELEFONE
Centro POP - (43) 3902-1769
Abordagem Social – (43) 99149-9209