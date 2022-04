Da Redação

Centro esportivo deve ser inaugurado em Arapongas

Nesta segunda-feira (21), a Prefeitura de Arapongas informou que será concluído e entregue, nos próximos dias, a obra do Campo do Alvorada. A reforma contou com funcionários da Secretaria de Obras e Meio Ambiente e Codar.

"Além do campo ter recebido melhorias, no local também foram instalados postes republicanos, uma academia para a prática de exercícios ao ar livre e pista de caminhada. Também foi feita a reforma do vestiário, além de outras melhorias. O objetivo é concluir os trabalhos nesta semana, deixando tudo pronto para a inauguração, em data a ser definida pelo prefeito Sérgio Onofre”, afirma o vice-prefeito e secretário de Obras, Jair Milani.

O local deverá passar a se chamar Centro Esportivo Sebastião Delli Xavier, em homenagem ao pioneiro e amante do esporte que chegou ao município na década de 50 e mais tarde fundaria, com outros amigos da Vila Aparecida e região, o Alvorada Futebol Clube.

Sebastião, falecido em 2004, é pai dos vereadores Levi Xavier, o “Levi do Handebol”, e Milton Xavier, o “Toxinha”, e do professor e ex-vereador Wilson Xavier, o Professor Wilsinho, todos ligados ao esporte.

O Alvorada FC foi a equipe que mais títulos venceu no futebol amador de Arapongas, chegando em algumas ocasiões a representar Arapongas na Taça Paraná, maior competição do Estado.

Segundo o prefeito Sérgio Onofre, é intenção construir também no local uma quadra de areia.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.