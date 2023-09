Centro de Treinamento e Qualificação é lançado em Arapongas; entenda

Novidade foi apresentada no auditório do Paço Municipal

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semude), com o apoio do Governo do Paraná, Senai, Sesc/Senac, Agência do Trabalhador de Arapongas (SINE) e Instituto Federal do Paraná (IFPR) Campus Arapongas, lançou na última quarta-feira, 13, o Centro de Treinamento e Qualificação de Arapongas (CTQA).

A novidade foi apresentada no auditório do Paço Municipal. Segundo o secretário da Semude, Paulo Grassano, o novo serviço visa unificar, promover e desenvolver cursos para a qualificação de mão de obra voltada ao mercado de trabalho do município, favorecendo o preenchimento das vagas de emprego disponíveis nas indústrias, empresas e comércio de Arapongas.

“Após a realização do nosso primeiro Feirão de Emprego, notamos a necessidade de potencializar a qualificação profissional do público. Indo ao encontro das necessidades daqueles que procuram por emprego, e também das demandas dos empregadores”, falou. Além disso, o CTQA vai acompanhar outras etapas, como por exemplo, todo o processo de formação dos cursos e também o encaminhamento ao mercado de trabalho.

“Vamos oportunizar a qualificação, mas também o direcionamento dessas pessoas ao mercado de trabalho, por meio do SINE. Arapongas demanda de mão de obra específica e daremos o suporte necessário do início da capacitação até a contratação”, incluiu Grassano. O lançamento contou também a presença do presidente da Câmara de Vereadores, Márcio Nickenig.

CURSOS

Os cursos de qualificação profissional totalmente gratuitos são em parceria com Senai, Senac e IFPR Campus Arapongas. Estarão disponíveis os cursos gratuitos nas áreas de:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (160h)

Início: 06 de Outubro/2023

Horário: 18h50 às 22h50

Dias: Sextas-feiras

Semipresencial (online e Presencial 01 dia por semana)

50 vagas

TAPECEIRO INDUSTRIAL (80h)

Início: 23 de Outubro/2023

Horário: 18h50 às 22h50

Dias: seg, ter e qui

Presencial

25 vagas

COSTURA DE ESTOFADOS (80h)

TAPECEIRO INDUSTRIAL 80h

Início: 23 de Outubro/2023

Horário: 18h50 às 22h50

Dias: seg, ter e qui

Presencial

30 vagas

RECUSOS HUMANOS (40h)

Início: 10 de Novembro/2023

Horário: 18h50 às 22h50

Dias: Sextas-feiras

Semipresencial (online e Presencial 01 dia por semana)

40 vagas

PRODUÇÃO DE PÃES, DOCES E SALGADOS (15h)

Presencial/ Gratuito

Informações: Senac (telefone: 3223-5650)

APP’s BÁSICOS EM INFORMÁTICA: MS OFFICE (15h)

Presencial/ Gratuito

Informações: Senac (telefone: 3223-5650)

Cursos IFPR CAMPUS ARAPONGAS: TÉCNICO EM MELHORIA DE PROCESSOS Duração: 02 Anos = 1.200 Horas Aulas: De segunda a sexta, das 19h às 22h15 Modalidade: Presencial Início das aulas: Fevereiro/2023 Inscrições para o Sorteio Público: Novembro/2023 Pré-Requisito: Ensino Médio completo Vagas: 40.

Cursos IFPR CAMPUS ARAPONGAS: GESTÃO E INOVAÇÃO PARA PEQUENOS EMPREENDIMENTOS Duração: 04 Meses = 160 Horas Aulas: Duas vezes na semana, das 19h às 22h Modalidade: Presencial Início das aulas: A definir Inscrições para o Sorteio Público: A definir Pré-Requisito: Ensino Fundamental completo Vagas: 40

Cursos IFPR CAMPUS ARAPONGAS: INGLÊS BÁSICO - PARA INICIANTES Duração: 03 Meses = 80 Horas Aulas: Duas vezes na semana, das 19h às 22h Modalidade: A distância, com aulas gravadas Início das aulas: A definir Inscrições para o Sorteio Público: A definir Pré-Requisito: Ensino Fundamental completo Vagas: 120

Cursos IFPR CAMPUS ARAPONGAS: GESTÃO INDUSTRIAL - PARA INICIANTES Duração: 04 Meses = 160 Horas Aulas: Duas vezes na semana, das 19h às 22h Modalidade: Presencial Início das aulas: A definir Inscrições para o Sorteio Público: A definir Pré-Requisito: Ensino Fundamental completo ou Ensino Médio (depende do público alvo) Vagas: 40 Este curso será escrito personalizado para a demanda do município*

INSCRIÇÕES

As inscrições para participar do Centro de Treinamento e Qualificação de Arapongas devem ser feitas por meio da Sala do Empreendedor de Arapongas – situada no Paço Municipal (Rua das Garças, nº 750 – Centro) – térreo; de segunda a sexta, das 9h às 11h e das 13h às 17h (exceto feriados ou recesso). Telefone: 3902-1064.

