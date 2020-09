Centro de Lazer e Esporte será inaugurado neste sábado (8) em Arapongas - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Uma vistoria técnica realizada na tarde da terça-feira (04) ao Centro de Lazer e Esportes do Interlagos, deu a obra por concluída dentro do projeto aprovado junto ao governo federal. A vistoria, acompanhada pelo vice-prefeito Jair Milani, foi realizada por Wilton Onishi e Messias Anacleto, da Caixa Econômica em Londrina, e contou também com o acompanhamento de outros representantes da Prefeitura.

A obra deve ser inaugurada no próximo sábado, dia 08, e vai se chamar Cidade da Criança – Centro de Lazer e Esporte Adilson Siqueira. “Já anunciamos que ali será construída agora uma pista de skate, atendendo a uma solicitação dos jovens daquela região, e numa segunda etapa a intenção é fazer ali uma piscina, quadra poliesportiva e outros itens. A ideia é que ali seja uma grande área de convivência para os pais e seus filhos”, comentou nesta quarta-feira (05) o prefeito Sérgio Onofre, que cumpre agenda na capital do Estado.

Segundo o vice-prefeito Jair Milani, a vistoria checou todos os itens da obra, concluindo que está de acordo com o que foi contratado. “Isso é muito importante por dois motivos: mostra a seriedade com que as obras são conduzidas pela administração municipal e, ao mesmo tempo, libera para a inauguração, pois a comunidade está ansiosa pela entrega oficial de toda aquela estrutura, principalmente os jovens”, destaca Milani.

A inauguração deve reunir um grupo restrito de pessoas, em solenidade simples e rápida e seguindo os protocolos de saúde, devido à pandemia.Nesta fase, o projeto total contempla a construção de campo de futebol, vestiários, academia ao ar livre, parque infantil e iluminação. O investimento é de R$ 1.385.149,77.

Os recursos foram viabilizados através de emenda do deputado federal Sérgio Souza. A Cidade da Criança – Centro de Lazer e Esporte Adilson Siqueira vai contemplar toda a região do Interlagos e bairros adjacentes.

O nome também homenageia o desportista Adilson Siqueira, que foi um grande goleiro de Arapongas, tendo atuado profissionalmente em times como Arapongas, Grêmio de Maringá e em times paulistas, como União São João, Juventus e Corinthians.