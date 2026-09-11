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ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS

Centro de Eventos Expoara recebe 1º Encontro de Autos Antigos e Coleções em Arapongas

Programação conta com espaço kids gratuito, praça de alimentação, shows musicais e coleções de itens como moedas e discos de vinil

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Centro de Eventos Expoara recebe 1º Encontro de Autos Antigos e Coleções em Arapongas
Autor Além da exposição automotiva, a programação do encontro inclui uma estrutura voltada ao lazer familiar e comunitário - Foto: - Divulgação

O Centro de Eventos Expoara, em Arapongas, recebe neste sábado (12) e domingo (13) o 1º Encontro de Autos Antigos e Coleções. O evento, que busca resgatar a memória automotiva e a história cultural da região, funcionará no sábado, das 12h às 21h, e no domingo, das 8h às 17h. A iniciativa é organizada pela Associação Amigos do Museu MAHRA – Guardiões da História, sob a liderança da presidente Luciana Gonçalves, em parceria com o Museu de Arte e História de Arapongas (MAHRA).

- LEIA MAIS: Aniversário de Arapongas terá R$ 100 milhões em obras e shows grátis

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A expectativa da organização é reunir dezenas de veículos clássicos e expositores vindos de Arapongas, de municípios vizinhos e de diversas regiões do Paraná. O valor da taxa de inscrição para a exposição de cada veículo é de R$ 20, com cadastramento prévio pelos telefones (43) 99632-1207 e (43) 99988-4119 ou pelo perfil oficial no Instagram (@guardioesdahistoria.arapongas). O público presente também poderá conferir uma área destinada a carros superesportivos e um mercado de pulgas com peças, objetos e relíquias de diferentes épocas.

Além da exposição automotiva, a programação do encontro inclui uma estrutura voltada ao lazer familiar e comunitário. O espaço contará com praça de alimentação, apresentações musicais de bandas locais, espaço kids com atrações gratuitas e estandes de colecionadores diversos, abrangendo itens como bicicletas antigas, discos de vinil, cédulas, moedas e miniaturas Hot Wheels.

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O 1º Encontro de Autos Antigos e Coleções conta com o apoio institucional da Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (SECLE), além da colaboração do Clube do Antigo de Arapongas, do grupo Antigos da Praça Mauá e do Jornal Regional.

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ARAPONGAS Autos Antigos Colecionismo Eventos Culturais História Automotiva Lazer Familiar
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