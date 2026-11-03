Cemitérios Municipais de Arapongas recebem milhares de visitantes durante Finados
Mesmo com chuva, população compareceu para prestar homenagens aos entes queridos
As chuvas que ocorreram no feriado de Finados, na segunda-feira (02), não impediram que milhares de pessoas visitassem os Cemitérios Municipal e Parque de Arapongas. Segundo Silvano Santos, da coordenação dos cemitérios, a visitação ocorreu de maneira tranquila. “No sábado e domingo, com o sol, a visitação foi grande. No dia de Finados, mesmo com a chuva, muitas pessoas compareceram aos cemitérios”, pontuou.
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O Plano Assistencial Acácias promoveu, pelo segundo ano consecutivo, durante a tarde de Finados, um momento de emoção: uma chuva de pétalas por um helicóptero no Cemitério Municipal, que encantou a todos que presenciaram. "Outro diferencial que tivemos foi, com apoio das funerárias, disponibilizamos carrinhos elétricos para aquelas pessoas com dificuldade de locomoção", destacou Santos.
“Importante ressaltar que não tivemos incidentes e tudo transcorreu de forma tranquila. Nós tivemos a presença da ambulância, da Guarda Municipal. Foi um trabalho conjunto e, no fim, tudo ocorreu dentro da normalidade”, finalizou.