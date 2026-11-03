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FERIADO

Cemitérios Municipais de Arapongas recebem milhares de visitantes durante Finados

Mesmo com chuva, população compareceu para prestar homenagens aos entes queridos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Cemitérios Municipais de Arapongas recebem milhares de visitantes durante Finados
Autor Milhares de moradores estiveram nos cemitérios de Arapongas - Foto: Prefeitura

As chuvas que ocorreram no feriado de Finados, na segunda-feira (02), não impediram que milhares de pessoas visitassem os Cemitérios Municipal e Parque de Arapongas. Segundo Silvano Santos, da coordenação dos cemitérios, a visitação ocorreu de maneira tranquila. “No sábado e domingo, com o sol, a visitação foi grande. No dia de Finados, mesmo com a chuva, muitas pessoas compareceram aos cemitérios”, pontuou.

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O Plano Assistencial Acácias promoveu, pelo segundo ano consecutivo, durante a tarde de Finados, um momento de emoção: uma chuva de pétalas por um helicóptero no Cemitério Municipal, que encantou a todos que presenciaram. "Outro diferencial que tivemos foi, com apoio das funerárias, disponibilizamos carrinhos elétricos para aquelas pessoas com dificuldade de locomoção", destacou Santos.

“Importante ressaltar que não tivemos incidentes e tudo transcorreu de forma tranquila. Nós tivemos a presença da ambulância, da Guarda Municipal. Foi um trabalho conjunto e, no fim, tudo ocorreu dentro da normalidade”, finalizou.

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ARAPONGAS Assistência Social cemitérios cultura local eventos FINADOS visitação
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