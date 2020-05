Cemitério Municipal terá restrições para visitações no Dia das Mães

A Prefeitura de Arapongas informa que neste domingo, 10, data em que se comemora o Dia das Mães, o Cemitério Municipal terá restrições nas visitações devido à pandemia do coronavírus (Covid-19).

Conforme a coordenadoria do Cemitério, as visitas vão acontecer das 8h às 18h. É indispensável o uso de máscaras no interior do cemitério. Na entrada do local, equipes do Controle de Endemias e Secretaria de Saúde farão orientações à população. “ Acatando todas as medidas de saúde, os profissionais estarão dando suporte aos visitantes. Neste dia, o próprio visitante terá que fazer a retirada da embalagem plástica dos vasos de flores, para que seja evitado o contato direto entre muitas pessoas”, explica o administrador do Cemitério, Albino Amaral.

Recomendações – O Cemitério Municipal orienta ainda que evitem levar as crianças de 0 a 12 anos. A Praça do Cemitério estará interditada para uso neste dia, inclusive o Parquinho Infantil. Essa medida visa evitar a aglomeração de pessoas. Pessoas de idade avançada – que têm dificuldade em se locomover não terão a entrada liberada, pois, não será permitido o tráfego de veículos no interior de Cemitéri

Foto: Reprodução

o.