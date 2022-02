Da Redação

Cavalo abandonado morre em Arapongas e GDA busca por dono

Na tarde desta segunda-feira (07), a Prefeitura Municipal de Arapongas, através do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA), informou que um cavalo abandonado em área urbana, acabou sendo atropelado e entrou em óbito logo após o acidente.

A Prefeitura e o GDA solicitam a ajuda e cooperação da população araponguense para a identificação do responsável pelo cavalo. O animal estava solto na Rua Avinhados, esquina com Garça-vermelha, no Conjunto Padre Chico.

“Fomos solicitados e, possivelmente, esta situação se dá pela criação de animais no perímetro urbano. Cavalos circulando pelas vias vem ocorrendo com frequência, gerando risco de acidentes de trânsito. Diante da gravidade e da recorrência dos acontecimentos, podendo resultar em ferimentos, lesões graves e até mesmo óbito; causando risco aos animais, bem como para a população. A fiscalização será intensificada pelo GDA, visando coibir a criação de cavalos na área urbana. Pedimos a colaboração da população para que possamos identificar o tutor deste animal”, disse o GM e coordenador do GDA, Emerson Alves.



O GDA salienta que tais ocorrências estão ligadas ao descumprimento da legislação municipal, na qual proíbe a criação de animais de grande porte em área urbana. Orienta ainda que denúncias ou informações podem ser repassadas para a Guarda Ambiental através dos telefones 153 da Guarda Municipal ou 3902-1196 da Secretaria de Meio Ambiente.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.